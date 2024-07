Fuorigrotta sempre più nel caos, inseguimento e spari tra scooter

315 Visite

Quattro uomini in sella a due scooter si sono inseguiti lungo via Leopardi, a Fuorigrotta, sparandosi a vicenda all’altezza del supermercato Flor do Cafè; sono stati intercettati da una volante della Polizia di Stato, ma sono riusciti a seminarla scappando verso via Nino Bixio e poi via Consalvo. Sparatoria andata in scena nel pomeriggio di ieri, 4 luglio, nel quartiere della periferia Ovest di Napoli, in un’area e in un orario dove le strade sono gremite di persone; inizialmente erano stati segnalati colpi d’arma da fuoco sia in via Leopardi sia in via Consalvo, col passare delle ore la dinamica è andata via via chiarendosi. Sul posto sono intervenuti Polizia e Carabinieri, le indagini sono affidate alla Squadra Mobile della Questura di Napoli.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews