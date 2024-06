L’angolo della satira. Marano, al Comune non si trovano mai le chiavi? Diamo la delega a Varriale, il Carneade della giunta

206 Visite

Al Comune di Marano il problema, da anni e anni, è sempre lo stesso: non si trovano le chiavi. È successo quando assessori e consiglieri hanno effettuato un sopralluogo su un bene confiscato alla camorra, per il famoso trasferimento di una parte degli studenti che frequentano la scuola di San Rocco, ed è successo anche oggi in occasione dell’open day per il rilascio delle carte d’identità. L’ufficio di via Nuvoletta è rimasto a lungo chiuso, prima di aprire, solo dopo l’arrivo dei vigili.

Anche in questo caso le chiavi non si sono trovate o forse non si trovava il custode. Ai posteri l’ardua sentenza. Negli anni scorsi episodi infiniti relativi a chiavi mai trovate. Potremmo scrivere libri.

Insomma a Marano c’è una vera e propria emergenza sul fronte delle chiavi. Allora noi abbiamo la soluzione. Ad Hogwarts, ad esempio, nel castello dove Harry Potter è diventato mago, a ricoprire il ruolo di custode dei luoghi e delle chiavi c’era Hagrid. Perché non individuare anche per il Comune una figura simile? Abbiamo un assessore molto criticato, si chiama Paolo Varriale, delegato ad ambiente e Polizia Municipale, tutti lo accusano di essere poco sul pezzo e poco aggiornato sulle cose comunali. E allora affidategli le chiavi, così l’impegno sarà continuo e costante. Ecco Varriale delegato alle chiavi dell’Ente. Non sarebbe male, e voi che dite?













