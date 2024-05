Processo Stormy Daniels, l’ex presidente Donald Trump è stato condannato

148 Visite

Donald Trump era accusato di 34 capi di imputazione per aver falsificato documenti contabili della sua holding, per occultare i 130mila dollari pagati alla pornostar Stormy Daniels perchè non rivelasse, nella sua precedente campagna elettorale del 2016, la notte di sesso che aveva avuto con lui dieci anni prima. Secondo le accuse soldi pagati dal suo ex avvocato tuttofare, Michael Cohen, e poi rimborsati come spese legali fittizie, violando anche la legge sui finanziamenti elettorali e quindi l’integrità del voto.

Donald Trump è rimasto impassibile alla lettura dello storico verdetto di colpevolezza a suo carico. Quando poi il giudice Juan Merchan ha chiesto ufficialmente alla giuria se quello fosse il verdetto, il tycoon ha guardato i membri del collegio aggrottando le sopracciglia. Il giudice Merchan aveva avvertito di evitare “scenate di qualsiasi tipo”.













