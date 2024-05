Rivolta nel carcere minorile Beccaria: “Agente strangolato”, poi il caos

292 Visite

Ore di altissima tensione al carcere minorile Beccaria di Milano. Una rivolta dei giovanissimi detenuti, iniziata intorno alle 15.40, ha costretto le squadre della Polizia di Stato inviate dalla Questura di Milano in supporto agli agenti della Penitenza a intervenire in assetto antisommossa contro i giovani carcerati asserragliati in cortile.

I nuovi disordini sarebbero stati scatenati dal procedimento disciplinare comminato a un detenuto. Martedì, riferiscono all’agenzia LaPresse fonti sindacali, un altro detenuto aveva tentato di strangolare un agente che, portato in ospedale, ha avuto 5 giorni di prognosi. Sono stati circa settanta i detenuti che hanno partecipando alla rivolta di oggi che fortunatamente non ha provocato feriti.













