Sant’Antimo: Carabinieri sequestrano 7750 pacchetti di sigarette. Indagini in corso

A Sant’Antimo i carabinieri della locale Tenenza hanno setacciato la zona ed effettuato diverse perquisizioni. Durante l’operazione a largo raggio i militari hanno trovato 7.750 pacchetti di sigarette di contrabbando.

Le 775 stecche di bionde erano in un garage sotterraneo condominiale in un box aperto di via Svizzera. Nel box, insieme ai 115 chili di sigarette, anche un’auto sulla quale sono in corso indagini.

Tabacchi e veicolo sono stati sequestrati.













