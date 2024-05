Mugnano, operaio muore sul cantiere: aveva 37 anni, stroncato da un arresto cardiaco

460 Visite

Un arresto cardiaco si è rivelato, purtroppo, fatale per un operaio di 37 anni. Nel pomeriggio i carabinieri di Mugnano sono intervenuti in via Pietro Nenni, all’interno di un cantiere stradale dove poco prima, verosimilmente per un arresto cardiocircolatorio, era deceduto un operaio 37enne. Sul posto è giunto il personale Asl-ufficio prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, il medico legale e il pm di turno della procura Napoli Nord Aversa che ha disposto il sequestro della salma per la successiva autopsia. La ditta stava effettuando lavori di scavo per la posa di una tubazione. Dai primi accertamenti la vittima pare fosse assunta con regolare contratto. Seguono aggiornamenti.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews