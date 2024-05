95 Visite

Siu non è più in pericolo di vita. La giovane influencer di Biella Soukaina El Basri, ricoverata all’ospedale di Novara a seguito di una profonda ferita al petto, è uscita questa mattina dallo stato di coma. La giovane, come confermano dall’ospedale, si è ripresa e parla.













