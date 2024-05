Capodichino, dramma al cantiere: morto un 63enne, due i feriti

Da una prima ricostruzione sembra che nel tunnel che collega Capodichino e Poggioreale qualcosa non abbia funzionato e un operaio è morto, un 63enne, verosimilmente schiacciato tra due mezzi, mentre altri due colleghi sono rimasti feriti.

Uno in modo grave: si tratta di un 54enne ricoverato all’ospedale Cardarelli in codice rosso, in prognosi riservata con un trauma cranico.

Il secondo, 59 anni, sotto choc, ha una contusione a una gamba, senza apparenti lesioni ossee, ed è ricoverato all’ospedale del Mare in codice rosso.

Sul posto tre equipe mediche del 118, vigili del fuoco, polizia e carabinieri. La procura di Napoli ha aperto un’inchiesta sull’incidente.