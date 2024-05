Arzano, la Polizia Municipale sventa “un cavallo di ritorno”: una Panda trovata nei pressi degli alloggi popolari

480 Visite

La “chiamata”, dammi i soldi altrimenti non rivedi più l’auto. Questa la tecnica utilizzata dai ladri di auto pronti a cannibalizzarle se non accetti. Ieri pomeriggio una pattuglia della polizia locale di Arzano è stata allertata da un cittadino della presenza di una fiat Panda con portiera mancante in una traversa di via Cristoforo Colombo in adiacenza degli alloggi popolari.

Precipitatisi sul posto, gli agenti agli ordini del comandante Biagio Chiariello hanno rilevato il veicolo non era da ricercare ma le sue condizioni li hanno insospettiti.

Rintracciato il proprietario, un uomo di Frattaminore, ha riferito di aver sporto denuncia di furto qualche ora prima in quanto rubata sotto l’abitazione e che l’auto era l’unico mezzo in uso alla famiglia. All’arrivo sul posto ha riferito agli agenti che c’era stato qualche tentativo di chiedergli somme di denaro per la restituzione ma di aver rinunciato in quanto in difficoltà economiche.

L’intervento ha evitato che l’auto fosse cannibalizzata dopo che alcuni pezzi già erano stati smontati. La persona ha ringraziato le forze dell’ordine e quanto posto in essere è la testimonianza della collaborazione tra cittadini e istituzioni.













