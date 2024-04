M5S, Villani: “Sergio Costa a San Marzano sul Sarno per parlare di fiume Sarno e comunità energetiche”

105 Visite

“Il legame indissolubile tra la salute del Fiume Sarno e lo sviluppo delle comunità energetiche sarà al centro di un importante incontro che si terrà sabato 20 Aprile alle ore 18:00 presso il Ristorante Malaga in via Pedino, San Marzano sul Sarno. L’evento, promosso dal gruppo territoriale di San Marzano e coordinato dalla rappresentante Rosa Silurino, vedrà la partecipazione di eminenti personalità politiche e esperti del settore ambientale ed energetico. Tra gli intervenuti, si annoverano Virginia Villani, Coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle in provincia di Salerno, Salvatore Micillo Coordinatore del Movimento 5 Stelle Campania e Sergio Costa Vicepresidente della Camera dei Deputati e già Ministro dell’Ambiente. Ad arricchire il dibattito, interverranno Margherita Oliva, Presidente dell’associazione Almamente e Antonio Curcio ingegnere esperto nel campo delle comunità energetiche. La moderazione dell’evento sarà affidata alla già Senatrice Felicia Gaudiano, nota per il suo impegno nella difesa dell’ambiente e nella promozione di politiche energetiche sostenibili. Il tema centrale dell’incontro sarà la stretta correlazione tra la gestione sostenibile delle risorse idriche e l’implementazione delle comunità energetiche come soluzione efficace per la transizione verso un modello energetico più green e decentralizzato”. Ad annunciarlo è Virginia Villani Coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle in provincia di Salerno.

“Il Fiume Sarno, importante risorsa idrica del territorio campano, rappresenta non solo un elemento fondamentale per la vita e l’agricoltura della regione, ma anche un indicatore della salute ambientale e delle politiche di gestione del territorio. La sua tutela e il suo recupero sono quindi temi imprescindibili per il benessere delle comunità locali e per la salvaguardia dell’ecosistema. Dall’altro lato, le comunità energetiche emergono come un’innovativa risposta alle sfide ambientali e sociali del nostro tempo. Basate sull’idea di coinvolgere attivamente i cittadini nella produzione, distribuzione e consumo di energia rinnovabile, le comunità energetiche promuovono la decentralizzazione del sistema energetico, la democratizzazione dell’energia e la creazione di valore condiviso a livello locale. Durante l’incontro, verranno esaminati casi di successo e best practices legate alla gestione sostenibile delle risorse idriche e all’implementazione delle comunità energetiche, con l’obiettivo di promuovere un dialogo costruttivo tra istituzioni, società civile e esperti del settore”-conclude Villani-.













