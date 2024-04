Marano, dopo i video-denuncia di Terranostranews puliti i marciapiede di via Padreterno. Ma il vicesindaco Carandente finge di non sapere e si dà arie….

23 Visite

Quando un politico è in cerca di visibilità, talvolta nemmeno si rende conto delle gaffe che compie. Luigino Carandente, ex consigliere finito nel decreto di scioglimento per mafia del Comune di Marano e da qualche tempo vicesindaco della giunta Morra, stamani si è affrettato a pubblicare sulla sua pagina Facebook la notizia – con tanto di foto a corredo – della pulizia di via Padreterno, dei marciapiede che da anni costringeva i pedoni a camminare nel bel mezzo della pericolosa arteria. Luigino lo ha fatto, pur sapendo che tale intervento è stato effettuato – come confermato dai vigili urbani – sulla scorta di una denuncia video di Terranostranews. Una denuncia video vista da migliaia di maranesi. Tutti sanno, ma il buon Luigino – giovane vecchio della politica locale – ha fatto finta di non saperlo e ha cercato di attribuire all’amministrazione in carica il merito. Luigino, un consiglio amicale: datti all’ippica o al Padel. Scegli tu…Con affetto.













