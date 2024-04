Marano, violenza sessuale su ragazza 14enne: due condannati

1.376 Visite

Si è concluso, dopo diversi anni, il processo di primo grado nei confronti di due cittadini di Marano, I.L. e D.S., accusati di violenza sessuale ai danni di una 14enne. I due sono stati condannati, dai giudici del tribunale Napoli nord, in composizione collegiale, a sei anni di reclusione, accogliendo le richieste del pubblico ministero e della parte civile difesa dall’avvocato Maria Concetta Luzzi. Entrambi gli imputati hanno seguito l’iter processuale del rito ordinario. Un altro indagato, sempre per medesimi fatti, fu condannato in passato a due anni e sei mesi, ma si era avvalso del rito abbreviato. La ragazza vittima delle violenze, che per qualche tempo aveva lavorato in un bar, è oggi maggiorenne. L’indagine fu condotta dai carabinieri di Marano.













