Metro, Manfredi: entro l’estate aperta tutta la Linea 6

Ieri mattina sopralluogo sull’intera Linea 6 con visita alla stazione di Chiaia per il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi che su Facebook scrive: “I lavori procedono e contiamo di aprire l’intera tratta, che collegherà piazza Municipio alla Mostra d’Oltremare e allo Stadio Maradona, passando per varie stazioni delle aree di Fuorigrotta e di Chiaia, entro questa estate”. La riapertura della Linea 6 rappresenta, sottolinea nel post il primo cittadino, “un grande tassello per la mobilità della nostra città con l’obiettivo di rendere il trasporto pubblico sempre più efficiente ed interconnesso”. Con il sindaco di Napoli al sopralluogo hanno partecipato, fra gli altri, l’assessore alle Infrastrutture e Mobilità Edoardo Cosenza e Amedeo Manzo, presidente di Napoli Holding la società a partecipazione totalitaria del Comune di Napoli che detiene il 100% delle azioni di Anm-Azienda napoletana mobilità spa.













