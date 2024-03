MARANO, DUP E BILANCIO NELLA STESSA SEDUTA DI CONSIGLIO: QUALCHE OPPOSITORE PROPORRA RICORSO AL TAR? CI SONO GLI ESTREMI

147 Visite

Dup e Bilancio nella stessa seduta del Consiglio Comunale, atti visionabili e emendabili in una finestra di tempo ridottissima eppure dall’opposizione tutto tace. Nonostante l’amministrazione abbia totalmente messo in secondo piano il ruolo dei consiglieri, non arrivano dichiarazioni dagli stessi.

Nessuno ha sollevato una sola osservazione eppure ci sarebbe tanto da dire ma il gioco sembra delinearsi anche su questo fronte. C’è qualcuno disposto a ricorrere al Tar nel caso in cui il consiglio deliberasse questi due atti nella stessa seduta (dup e bilancio)? Viste le pronunce proprio del giudice amministrativo campano ci sarebbero gli estremi. Solo qualcuno in queste ultime settimane si è esposto in maniera netta e decisa, il resto compare a sprazzi. Saranno pronti a mettere mano alla tasca per proporre un ricorso al Tar e mettere a rischio la permanenza del sindaco? Staremo a vedere. Intanto qualcuno avrebbe già chiesto delucidazioni al segretario. Il fermento cresce di ora in ora. Non sarà una pasqua serena per Morra e i suoi.

Negli ultimi mesi gli errori amministrativi e le anomalie della giunta Morra e dei dirigenti non si contano nemmeno più.













