Tram veloce per l’area flegrea e giuglianese: 16 fermate, 300 mila abitanti coinvolti. Ora però si attende il finanziamento dell’opera

Tram veloce, via libera al progetto di fattibilità tecnico ed economica. Il tutto grazie a un emendamento al bilancio finanziario dell’ente – relativo al triennio 2024-2026 – per un importo di 500 mila euro. Un primo step, concreto, e propedeutico alla realizzazione di una linea ferrata che dovrà congiungere l’area giuglianese e il litorale flegreo con la stazione metro di Chiaiano. Il tram – da finanziare con i fondi del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – attraverserà i comuni di Napoli (stazione Chiaiano), Mugnano, Marano, Calvizzano, Villaricca, Giugliano e Pozzuoli. Un servizio di cui potranno fruire circa 300 mila abitanti, se si considerano anche i residenti di Melito, Quarto e Scampia, territori che distano poche centinaia di metri dalle stazioni già previste. Il progetto prevede la realizzazione di sedici fermate dotate di banchine e due stazioni capolinea. Il tratto si estende per circa 21 chilometri. Nel piano di mobilità urbana approvato dalla Città Metropolitana è previsto anche lo scambio con le altre linee, che potrà avvenire in prossimità delle stazioni capolinea. La tratta Licola-Chiaiano, nello specifico, si potrà ricongiungere con la Circumflegrea e con la linea 1 della metropolitana di Napoli.













