LA SCUOLA MEDIA SAN ROCCO RISCHIA DI PERDERE LA SEDE, SANTORO: “CONTRATTO NON RINNOVATO, MA MORRA, BOCCHETTI E MARCIANO COSA FANNO?

“Stamattina ho avuto una lunga interlocuzione con la famiglia D’Ambra, proprietaria dello stabile che ospita l’I.C. San Rocco, e mi hanno comunicato che nonostante la totale apertura e disponibilità mostrata nei confronti del Comune, allo stato attuale il contratto non è stato rinnovato e pertanto il prossimo mese di giugno la struttura dovrà essere liberata dagli alunni e docenti”. – lo fa sapere in una nota Francesco Santoro, consigliere comunale di minoranza.

“Mi dispiace dirlo ma le famiglie non possono stare affatto tranquille, anzi, da diverso tempo ricevono rassicurazioni dal Sindaco Morra che – stando a quanto riferito oggi dalla famiglia D’Ambra – sono delle grossolane prese in giro, considerato che nulla è stato fatto per rinnovare l’accordo – spiega Santoro – ho provato a fornire tutta la mia collaborazione ma purtroppo sul territorio abbiamo un assessore all’istruzione che sui convegni è molto operativa, davanti alle telecamere si dà alla pazza gioia e infine quando si tratta di produrre atti concreti latita. Anche i rappresentanti di istituto sono preoccupatissimi, anche loro mi hanno esposto il problema.

“L’inerzia dell’ufficio tecnico, del Sindaco, dell’assessore Carmen Bocchetti e dell’Avvocato Marciano rischiano di produrre un ingente danno agli alunni, alle famiglie, ai docenti e quanti altri operano nell’istituto e causerà lo spostamento in altra sede e non si sa dove” – conclude Santoro.













