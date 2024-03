Marano, Finizio, neomelodici ed elicottero per i 50 anni del consigliere comunale De Stefano

389 Visite

Grandi festeggiamenti per il cinquantesimo compleanno del consigliere comunale Salvatore De Stefano, ex assessore della giunta Liccardo. L’oppositore di Morra ha realizzato la sua super festa al ristorante, “La cascina verde”, dove ad accoglierlo c’erano tantissimi invitati, tra questi anche l’ex consigliere dell’amministrazione Visconti, Ciro Marzi, e tanti altri volti noti della politica e non cittadina.

De Stefano è stato accolto con una pioggia di coriandoli caduti da un elicottero che ha sorvolato il ristorante. Poi i festeggiamenti sono proseguiti con la presenza di tanti cantanti e artisti neo melodici e non: c’erano Gigi Finizio, Natale Galletta e tanti altri.

Insomma la festa di De Stefano è stata un autentica giornata “indimenticabile”, tra ostriche, champagne e tanto divertimento.













