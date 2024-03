Tram veloce e Metrò del mare, “l’inutile questione sul percorso originario e sulle modifiche”

Gentile direttore, in merito alla inutile questione di “lana caprina” sul Tram Veloce e la Metropolitana del mare, questione posta ultimamente dal sig. Franco De Magistris voglio precisare che la Metropolitana del mare nasce come idea per congiungere la metropolitana di Chiaiano con la bassa Riviera Domizia, indipendentemente dal suo percorso, da prima ipotizzato più lungo e parallelo alla Circonvallazione Esterna fino a Ischitella e dopo, per questioni di opportunità tempistica e di costi, si è scelto di puntare sul percorso dell’alveo dei Camaldoli, in gran parte demaniale e quindi non soggetto ad eventuali ricorsi al tar da parte dei privati, con notevole risparmio di tempo e di denaro pubblico. Così facendo comunque si rispetta l’idea iniziale dei promotori della Metropolitana del mare di un collegamento su ferro l’area di Chiaiano con Varcaturo e Licola. Voglio cogliere l’occasione di ringraziare pubblicamente il consigliere metropolitano Luciano Borrelli per l’impegno profuso per la realizzazione dell’infrastruttura.

Dario Vallone per il comitato della Metropolitana del mare alias Tram veloce.