Protesta in piazza municipio degli operatori del CAAN

Manifestazione di protesta dei grossisti del Centro agroalimentare di Napoli

Ieri un corteo di automezzi è partito dal CAAN diretto a palazzo S. Giacomo.

La manifestazione organizzata dalla due associazioni sindacali delle imprese ASSOMERCATI

CAMPANIA NEW GROUP e AICAN FEDAGROMERCATI CAMPANIA mira a rappresentare al Comune, socio di maggioranza del CAAN, tutta la preoccupazione dei grossisti per la situazione prefallimentare in cui versa la società da oltre 6 anni e il disagio subito per la mancata realizzazione delle rampe di accesso e uscita. Un’opera infrastrutturale assolutamente necessaria in una struttura che non ospita più un mercato cittadino ma un centro agroalimentare di rilevanza nazionale, la cui mancanza sta

mettendo in ginocchio aziende pressate dalla concorrenza e da esigenze logistiche sempre crescenti. <<…Abbiamo la responsabilità di oltre 2500 famiglie. Siamo noi il motore economico del mercato e

siamo preoccupati per il futuro delle nostre attività! …>> così i rappresentanti sindacali.

Avvisati di non poter partecipare tutti, pronti a partire con 26 autocarri e una decina di auto, sono arrivati al Comune nel numero autorizzato dalla Digos, accompagnati dalle Forze dell’Ordine di Ponticelli e di Napoli lungo tutto il tragitto e la permanenza a piazza Municipio. Una manifestazione pacifica e nel rispetto delle forze dell’ordine.

Ad accogliere sotto palazzo S. Giacomo i rappresentanti sindacali, gli avvocati Ilaria Renna per AICAN FEDAGROMERCATI CAMPANIA e Carmine d’Orazio per ASSOMERCATI CAMPANIA NEW GROUP , il consigliere Massimo Cilenti e lo staff del presidente consigliere Antonio Bassolino, ai quali è stato consegnato un comunicato in cui, ringraziati la giunta e il presidente del CAAN per il lavoro svolto sul concordato, si spiegano le preoccupazioni e i motivi della protesta chiedendo un confronto diretto con i sindacati delle imprese per dare risposte certe ai grossisti, ai soci acquirenti e soci fornitori produttori che usufruiscono del CAAN.













