Marano, igiene urbana. Izzo: “Che degrado in via Falcone, l’assessore al ramo è un fantasma”

L’igiene urbana nel nostro Comune lascia molto a desiderare, le strade sono sempre più sporche e i cumuli d’ immondizia sono messi a mo’ di souvenir ai margini della carreggiata. Via Giovanni Falcone è quasi impossibile percorrerla, marciapiede ridotto in letamaio, immondizia ovunque (bottiglie di plastica, cartacce e cartoni e anche vecchi copertoni) la fanno dà padrone, unitamente ad escrementi di cani. La Giovanni Falcone è solo la punta di un degrado igienico desolante, in termini di igiene anche le altre strade della città versano nel degrado ambientale assoluto. Cosa fa in merito l’ assessore all’ igiene urbana Varriale è a conoscenza del degrado in cui versano le strade della città, tranne il corso centrale, controlla l’ operato della ditta preposta allo spazzamento e al decoro urbano, in caso dì inadempienza da parte di questa propone delle sanzioni? Nella foto uno dei tanti mucchi di immondizia che si incontrano percorrendo via Falcone. Assessore Varriale, se ci sei batti un colpo!

Michele Izzo Consigliere Comunale di minoranza.













