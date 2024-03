Sanità, l’intervista al Chirurgo Pirozzi: “Io medico itinerante a Milano, sogno di tornare nel mio paese, a Calvizzano per seguire la mia gente”

190 Visite

Il Dott. Nello Pirozzi, 31 anni, neo chirurgo campano originario di Calvizzano, si sta formando allo IEO di Milano, fondato nel 1994 dal famosissimo Professore Umberto Veronesi, primo centro in Italia per la cura della patologia oncologica senologica, ha un sogno: quello di ritornare nel suo paese dopo la formazione e seguire i pazienti del territorio di Calvizzano e non solo, provando ad offrire servizi analoghi a quelli erogati in altre regioni d’Italia.

Dottore perché ha scelto di recarsi allo IEO di Milano per fare esperienza?

Lo IEO è il primo centro in Italia per l’oncologia senologica e uno tra i primi in Europa. Ho scelto la struttura fondata dal Prof. Umberto Veronesi perché qui, in media, ogni anno si effettuano circa 3000 interventi senologici con le tecniche più avanzate, pertanto è possibile acquisire maggior esperienza in breve tempo. Al momento lavoro a stretto contatto con il Prof. Paolo Veronesi, figlio del fondatore e la sua splendida equipe.

In quale branca della chirurgia si sta formando maggiormente?

Dopo un periodo alla Federico II di Napoli al fianco del grande Prof. F.Corcione e del Prof. U.Bracale coloro che ancor prima di insegnarmi la tecnica chirurgica mi hanno insegnato cosa vuol dire essere un Chirurgo, ho deciso di settorializzarmi nel trattamento della patologia mammaria, con particolare attenzione anche a quella che viene definita Oncoplastica, ho iniziato a Napoli grazie al Prof. N.Rocco, uno dei maggiori esponenti in Italia. L’oncoplastica è un approccio chirurgico che combina principi chirurgici oncologici con tecniche di chirurgia plastica. L’obiettivo principale è quello di rimuovere il tumore in modo efficace, preservando al contempo la forma e l’estetica del seno ed in alcuni casi addirittura migliorarla, con un notevole impatto sulla psicologia delle pazienti.

Nel futuro intende fare ulteriori esperienze “itineranti” per incrementare il bagaglio delle sue competenze?

Si grazie al Direttore della Scuola di specializzazione in Chirurgia di Napoli Prof. R. Troisi avrò la possibilità di recarmi anche in Brasile per massimizzare i vantaggi della condivisione delle più avanzate conoscenze e tecniche chirurgiche proprio correlate all’oncoplastica mammaria.

Dopo questo tour in giro per il Mondo intende tornare nel suo paese di origine, a Calvizzano?

Si, assolutamente sì. Sto lavorando proprio per questo. Voglio acquisire quante più competenze e conoscenze possibili al fine di consentire ai miei conterranei di curarsi nella nostra regione. Spesso assisto ad un fenomeno migratorio proprio legato alle cure sanitarie. Allo IEO di Milano arrivano tantissimi pazienti campani e del meridione, i quali per far fronte agli interventi sostengono spese ingenti per viaggi e pernottamenti. In Campania e al Sud abbiamo un’equipe medica di inestimabile valore, se miglioriamo anche la capacità di offerta delle strutture possiamo senz’altro ridurre il flusso in uscita. Diciamo che farò di tutto per contribuire alla realizzazione di una realtà simile allo IEO di Milano proprio in Campania. Il sogno è creare un modello che ottimizza le risorse ed evita il disagio di trasferimenti o di viaggi fuori regione per il paziente e i suoi familiari.













