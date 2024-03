MARANO. ASSESSORI VICINO ALL’ADDIO ED EX FEDELISSIMI CHE NON MOLLANO. ECCO COSA ACCADE IN MUNICIPIO, VARRIALE IL PRIMO PARTENTE?

347 Visite

Manovre politiche in vista al Comune. Dopo 9 mesi sono lo scenario inizia a delinearsi con possibili addii e ritorni di fiamma, che poi tanto vecchi non sono.

Ma andiamo per gradi. Il primo degli assessori che dovrebbe lasciare il posto in giunta è Paolo Varriale, il delegato alla Polizia Municipale, alla Protezione Civile e Ambiente non ha affatto brillato in questi primi mesi di mandato. Tanti consiglieri lo hanno criticato negli ultimi tempi, accusandolo di essere poco presente e di non conoscere il territorio. Varriale, si vocifera da tempo, pare sia espressione di Giovanni Porcelli, consigliere regionale e promotore della lista demos del rampollo della famiglia Carandente, il vicesindaco Luigi. Al momento non è chiaro se Varriale si dimetterà o verrà rimosso da Morra ma tanti avrebbero già chiesto la sua “testa”.

Il ritorno di fiamma che poi ritorno non è mai stato, perché spesso presente all’ufficio tecnico, è il “grandissimo amico” del Sindaco, si tratta di Eduardo Simioli, personaggio di spicco della politica maranese, main sponsor di Morra, finito di recente in una vicenda balzata agli onori della cronaca. Parliamo dei famosi festeggiamenti, di una nota famiglia, in un noto ristorante del territorio. Simioli bazzica spesso nel palazzo di via Nuvoletta, parla con gli assessori. Ieri, ad esempio, era in compagnia dell’’assessore Polichetti, delegato all’ urbanistica. Restano tanti dubbi e poche, pochissime risposte.













