Agguato a colpi di pistola in centro: tre persone ferite e un morto davanti a un bar

Choc in centro a Frosinone, quattro uomini sono stati feriti a colpi di pistola, uno è morto. È successo poco dopo le 19 in via Aldo Moro, davanti allo Shake bar. In quel momento davanti all’attività e lungo la via dello struscio della città c’erano decine di persone, famiglie e ragazzi.

Secondo le prime informazioni i quattro sarebbero stati vittima di un vero e proprio agguato. Erano seduti ad un tavolino del locale quando è sopraggiunta un’auto dalla quale sono scese due persone e sono partiti i colpi di pistola. A terra sono rimaste le quattro persone, di origini straniere, mentre gli autori della sparatoria hanno abbandonato l’auto e sono fuggite a piedi. Forse il mezzo è stato noleggiato nelle scorse, ma questo particolare ancora non c’è conferma. In via Aldo Moro sono in atto i soccorsi ai feriti.Per oltre quaranta minuti i medici del 118 hanno tentato di rianimare una delle persone coinvolte che, però, è morta. La polizia ha avviato le indagini. Si stanno ascoltando le persone presenti.













