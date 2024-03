“Jorit esalta Putin e la Russia”, stop fondi dalla Campania per i murales. Arriva l’interrogazione

40 Visite

Fratelli d’Italia presenterà un’interrogazione in Parlamento per “fare luce” sui fondi che la Regione Campania ha erogato a sostegno della realizzazione delle opere di Ciro Cerullo, in arte Jorit, lo street artist napoletano protagonista del selfie con il presidente russo Vladimir Putin durante il Forum Internazionale della Gioventù a Sochi.

“Presenterò un’interrogazione parlamentare al ministro della Cultura Sangiuliano”, annuncia all’Adnkronos il senatore campano di Fdi Antonio Iannone, che vuole accendere un faro “sul finanziamento che la Regione Campania ha dato a Cerullo”. In occasione “di questo Festival dei giovani”, attacca l’esponente di Fdi, “Jorit si è reso protagonista di un episodio assolutamente disdicevole visto il comportamento di Putin nei confronti dell’Occidente, con un conflitto che sta causando la morte di moltissimi giovani”. Per Iannone “non meraviglia l’incauto utilizzo delle risorse pubbliche da parte del governatore Vincenzo De Luca, visto tutto quello che sta accadendo in Campania”: il riferimento è ai manifesti contro il governo Meloni apparsi nei giorni scorsi in alcuni punti ‘strategici’ di Napoli. Una campagna di comunicazione nata dopo il duro scontro tra De Luca e la premier Giorgia Meloni sulla riforma dell’autonomia e sull’utilizzo dei fondi di Sviluppo in Campania.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews