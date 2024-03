Nuova voragine a Napoli: cede l’asfalto in via Pietro Castellino

108 Visite

Una nuova voragine a Napoli, seppur di non grandissime dimensioni, ma al centro della carreggiata.

La strada interessata è via Pietro Castellino, quartiere Arenella, in linea d’aria non molto distante da via Morghen, dove il 21 febbraio l’asfalto ha ceduto e furono inghiottite due auto, con 60 persone costrette ancora oggi a vivere fuori casa per i problemi agli edifici circostanti.

La nuova emergenza ha portato all’intervento dei vigili del fuoco e degli agenti della polizia municipale che hanno chiuso parzialmente la strada nel senso di marcia che porta su fino a via D’Antona. In tilt il traffico nell’area.













