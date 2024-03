Napoli, Polizia Locale: rimossi numerosi veicoli e scooter abbandonati

83 Visite

Gli agenti del Nucleo Veicoli Abbandonati della Polizia Locale hanno realizzato 2 operazioni di bonifica del territorio da veicoli abbandonati su aree pubbliche.

Nel corso della prima, in zona Soccavo-Pianura, sono stati prelevati 10 autoveicoli ed 1 motoveicolo. Nel corso della seconda, che ha interessato il quartiere Barra in collaborazione con il personale della Unità Operativa San Giovani, è stato rinvenuto e restituito al legittimo proprietario un veicolo rubato e sono stati prelevati 1 scooter e 22 auto abbandonate. Altre 2 autovetture sono state prelevate perché sprovviste di assicurazione e un’ulteriore veicolo è stato rimosso perché in sosta sul marciapiedi.













