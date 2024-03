FREE QUARTO, PROPOSTA 𝗔𝗣𝗣 𝗦𝗘𝗚𝗡𝗔𝗟𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗜

197 Visite

โ€œAdozione di un applicativo web e/o per smartphone teso alla gestione ed alla raccolta di segnalazioni dei cittadini Quartesiโ€.

In altre parole, vorremmo che il Comune di Quarto adottasse unโ€™applicazione (da usare con cellulare o pc) grazie alla quale tutti i cittadini Quartesi possano segnalare una problematica che riscontrano in cittร (ad es. una buca del manto stradale), senza dover passare fra mille uffici oppure ore al telefono sperando che finalmente qualcuno stia ad ascoltare.

Queste applicazioni, poi, danno la possibilitร allo stesso cittadino di verificare lo stato della segnalazione, cioรจ se รจ stata presa in carico, se รจ stata inviata allโ€™ufficio competente, se รจ stata risolta, rendendolo piรน partecipe e piรน propositivo.

Chiaramente, se ognuno di noi puรฒ โ€œtoccare con manoโ€ il fatto che grazie ad una nostra segnalazione il problema รจ stato risolto, saremo tutti piรน propensi ad essere cittadini attivi.

E cosรฌ potremmo anche finirla di avere cittadini di serie A, le cui segnalazioni subito ricevono โ€œascoltoโ€, e cittadini di serie B, che lottano per mesi per non ottenere nulla.

Sono tantissime le aziende che erogano questi servizi per le Pubbliche Amministrazioni e tantissimi sono i Comuni che le hanno adottate.

Sarebbe un atto di civiltร ed un enorme passo in avanti.

Un investimento che renderebbe piรน efficiente la macchina amministrativa, facendo sentire il singolo cittadino piรน vicino alla cosa pubblica, che รจ la cosa di tutti noi.













