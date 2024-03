472 Visite

I carabinieri della tenenza di Quarto sono intervenuti in via Cupa Lava per l’esplosione di colpi d’arma da fuoco contro un’auto in uso ad un 24enne incensurato del posto. Il veicolo era parcheggiato in strada ed è stato sequestrato, 3 i fori di proiettile rilevati nella parte posteriore. Non ci sono feriti. Indagini in corso per ricostruire dinamica e matrice.













