Manifesti contro Governo, Nappi (Lega): chissà se De Luca riderà anche davanti a condanna Corte Conti Posta in arrivo

Manifesti contro Governo, Nappi (Lega): chissà se De Luca riderà anche davanti a condanna Corte Conti. “Come è già accaduto in occasione della condanna per l’indegna promozione a dirigenti dei 4 vigili della sua ‘scorta’ personale, l’arrogante sorriso di quest’uomo si spegnerà di fronte alle prossime sanzioni della Corte dei Conti. Sorge solo un dubbio: sorride perché crede di poter far fronte con soldi altrui anche alle condanne, come ha fatto con i suoi manifesti?”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania.

