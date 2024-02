Uccide la moglie a coltellate. Poi si consegna ai carabinieri

296 Visite

Un uomo di 57 anni, Vittorio Pescaglini, anni ha accoltellato la moglie a Fornaci di Barga, in provincia di Lucca. La donna, di origine brasiliana, Maria Batista Ferreira, era già morta quando sono arrivati i sanitari. E’ stato lo stesso aggressore a chiamare i carabinieri, dopodiché si è consegnato ai militari. Secondo quanto riferito da chi conosceva la coppia, i due erano in crisi e si stavano separando. Il fatto è avvenuto in strada, in via Cesare Battisti. L’uomo avrebbe avvicinato la donna e poi avrebbe estratto il coltello con il quale l’ha uccisa.













