QUARTO, L’ULTIMO APPELLO DEL PAPA’ PER IL PICCOLO CHRISTIAN

Sono un papà di 33 anni disperato per mio figlio. FACCIO APPELLO, ANCORA UNA VOLTA, ALLE ISTITUZIONI ITALIANE. RIPORTATE UN BIMBO ITALIANO IN ITALIA.

CHRISTIAN È NATO IN INGHILTERRA MA È ITALIANO. NON HA IL PASSAPORTO BRITANNICO. Per un cavillo burocratico che non mi ha permesso di completare la procedura di affido in Italia, Christian VERRÀ TRASFERITO IN INGHILTERRA dove andrà a vivere o con sua madre che tutt’ora vive lì ma che ha problemi di salute mentale e non può accudirlo o resterà affidato ad una casa famiglia. Christian non parla inglese, ha 4 anni e mezzo, è affetto da un disturbo del linguaggio e non riesce ad esprimersi bene. È già seguito dal reparto di neuropsichiatria infantile e questa vicenda lo traumatizzerà. Aiutatemi a condividere questo appello così che arrivi a tutte le cariche dello stato. FACCIAMO TORNARE UN BIMBO ITALIANO A VIVERE IN ITALIA!!!! PER LA SUA SERENITÀ, PER LA SUA SICUREZZA E PERCHÉ È ITALIANO!

Grazie.