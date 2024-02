Auto parroco in fiamme nel Casertano, indagano i carabinieri

152 Visite

Icarabinieri indagano sull’incendio, avvenuto a Sant’Andrea del Pizzone, frazione del comune di Francolise (Caserta), dell’auto del parroco della chiesa di San Germano Vescovo tra sabato e domenica. La vettura del prete, Don Marcos, era parcheggiata nei pressi della parrocchia.

I carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza, e sembra che dai frame si noti una persona aggirarsi nei presso dell’auto e gettare del liquido infiammabile sulla vettura. Tante le reazioni nel piccolo centro del Casertano, dove stasera ci sarà un corteo di solidarietà per il sacerdote.

L’amministrazione guidata dal sindaco Sergio Tessitore, in una nota diffusa sulla pagina facebook, scrive che “nel nostro Comune non si è mai assistito ad un gesto così chiaramente intimidadorio, e dall’odore camorristico. A Don Marcos – si legge ancora – vanno la solidarietà e la vicinanza di tutta l’amministrazione comunale e la condanna netta di questo tentativo di portare nel nostro territorio pratiche losche che sono lontane dalla serietà e dalla compostezza dei nostri concittadini. Ci auguriamo che al più presto possa essere individuato il colpevole dalle Autorità competenti, perché il nostro Comune non deve essere annoverato tra quei luoghi in cui vengono compiuti atti vandalici, ma come un territorio in cui vigono la cura delle persone e il rispetto delle regole”.

L’associazione Abele Legalità Giustizia e Sicurezza, guidata da Salvatore Mezzarano, con una nota esprime “la sua fermata solidarietà a Don Marcos”, chiama “a raccolta tutta la comunità francolisana per una riflessione seria ed una netta presa di posizione”, e ricorda come il “vile atto avvenga a pochi giorni dall’ anniversario dell’assassino di Don Peppe Diana. ‘Siamo tutti Don Marcos’ ! Non è accettabile che accadono queste cose e non si può sminuire un atto che è senza dubbio socialmente allarmante”.













