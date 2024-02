Pisani, il capo della polizia: “Garantiamo la manifestazione del dissenso, ma i violenti vanno isolati”

78 Visite

Sull’ordine pubblico non decide la politica. Risponde così alle accuse del centrosinistra Vittorio Pisani, il capo della Polizia intervistato dal Tg1. La polemica è relativa agli scontri di Pisa e Firenze di venerdì mattina tra gli studenti che manifestavano a favore della Palestina e le forze dell’ordine, con le manganellate della Polizia finite nell’occhio del ciclone.

“Purtroppo ieri durante i servizi di ordine pubblico a Firenze e a Pisa i nostri operatori hanno posto in essere iniziative che dovranno essere analizzate singolarmente e verificate con severità e trasparenza”, ammette Pisani. “Le decisioni che vengono adottate in sede locale sui servizi di ordine pubblico non sono determinate da scelte politiche – aggiunge – La Polizia di Stato è la polizia di un paese democratico e noi abbiamo il dovere di garantire innanzitutto la manifestazione del dissenso“.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews