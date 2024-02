Qualiano: controlli dei carabinieri al campo rom: sanzioni e sequestri

51 Visite

Questa mattina a Qualiano i carabinieri della locale stazione hanno effettuato un servizio di controllo del territorio all’interno del campo rom “ex Costagliola”.

Nel centro sono stati identificate 32 persone di cui 9 di età compresa tra i 7 e i 14 anni. Attivati gli enti competenti per verificare l’adempimento dell’obbligo di istruzione.

11 i veicoli sequestrati. Di questi 3 per intestazione fittizia e 8 per mancata copertura assicurativa.

I militari hanno poi trovato ingenti cumuli di rifiuti di vario genere e che hanno segnalato al comune per la rimozione.













