Napoli: rapine, armi e controlli: il bilancio delle operazioni eseguite dalla Polizia

Centro storico: rapina una donna. La Polizia di Stato trae in arresto un 34enne.

Nello scorso pomeriggio, i Falchi della Squadra Mobile, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via Benedetto Croce, hanno visto un soggetto che, dopo aver strattonato una donna, le ha sottratto il cellulare per poi tentare di darsi alla fuga.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato il predetto trovandolo in possesso dello smartphone della donna e di un altro cellulare, di cui non ha saputo giustificare la provenienza.

Per tali motivi, il 34enne di origini algerine, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per rapina e lesioni personali, nonché denunciato per ricettazione; infine, il cellulare è stato restituito alla legittima proprietaria.

Napoli, 21 febbraio 2024

San Giovanni a Teduccio: sorpresi a bordo di un’auto di lusso con una pistola. La Polizia di Stato trae in arresto due napoletani.

Nella notte appena trascorsa, gli agenti della Squadra Mobile di Napoli, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno controllato in via Luigi Volpicella due soggetti a bordo di un’auto di lusso all’interno della quale, ben nascosta tra i sedili posteriori, hanno rinvenuto una pistola semiautomatica con matricola abrasa e due cartucce cal. 7,65.

Per tali motivi, i prevenuti, due napoletani di 26 e 29 anni, con precedenti di polizia, sono stati tratti in arresto per porto abusivo di armi e ricettazione.

Napoli, 21 febbraio 2024

Controlli a Torre del Greco.

Nella giornata di ieri, gli agenti del Commissariato di Torre del Greco, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Torre del Greco.

Gli operatori, nel corso dell’attività, hanno identificato 212 persone e controllato 119 veicoli; infine, sono state controllate 4 persone sottoposte alla misura degli arresti domiciliari.

Controlli della Polizia di Stato nei quartieri di San Giovanni e Barra.

Nella scorsa serata, gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei quartieri di San Giovanni a Teduccio e Barra.

Nel corso delle attività sono state identificate 42 persone, di cui 12 con precedenti di polizia, e controllato 12 veicoli; infine, sono state controllate 6 persone sottoposte alla misura degli arresti domiciliari.













