Disoccupati lunga durata, incontro in prefettura con il sottosegretario Durigon

65 Visite

Nel pomeriggio di ieri, il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha incontrato, presso il Palazzo

di Governo, alcuni esponenti dei movimenti di disoccupati di Napoli, per approfondire il

tema delle prospettive occupazionali delle categorie particolarmente svantaggiate. L’incontro

è stato richiesto dai movimenti, all’esito di una manifestazione di protesta.

Nel corso della riunione, che fa seguito a quella tecnica tenutasi con il Sottosegretario al

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Sen. Claudio Durigon, i rappresentanti dei

movimenti hanno richiesto che siano accelerati i percorsi di inserimento occupazionale, anche

al fine di creare nuove possibilità di sviluppo e di cura del patrimonio pubblico.

I delegati dei movimenti hanno anche avanzato richiesta di prevedere progetti specifici,

destinati ad impiegare i disoccupati di lunga durata e gli ex percettori del reddito di

cittadinanza, nella realizzazione di attività di pubblica utilità in favore della cittadinanza,

soprattutto nel settore della cura del verde pubblico e della manutenzione degli spazi comuni.

Sul punto, peraltro, il tavolo presso il Ministero del Lavoro, sta proseguendo il proprio lavoro,

al fine di costruire un percorso per favorire l’inserimento occupazionale di disoccupati

appartenenti a categorie particolarmente svantaggiate.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews