Calzona suona la carica: “Nessuna paura, siamo i campioni d’Italia”

Intervistato ai microfoni di Sky Sport, il neo tecnico del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia della sfida con il Barcellona.

“Paura? Nessuna, siamo il Napoli, una squadra conosciuta e rispettata in tutta Europa, giochiamo per vincere, soprattutto in casa, davanti ad un pubblico che non ci ha abbandonati mai” – poi, il passaggio sul possibile modulo da adottare oggi col barcellona: “Il 4-3-3 mi piace, questa squadra è stata costruita in maniera tale che possa giocare con più moduli, io mi so adattare, il tempo è stato però oggettivamente poco per tirare le somme”.

L’ex vice di Maurizio Sarri e Luciano Spalletti si è poi espresso in merito al primo incontro avuto con il gruppo squadra, affermando di ritenersi soddisfatto: