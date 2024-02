Real Casalnuovo, il riscatto arriva con la Vibonese

Una vittoria Real contro la terza della classe. Il Casalnuovo è bello e cinico e da grande squadra riesce a fare bottino pieno contro l’ottima Vibonese tra le protagoniste di questo campionato. Ancora squalificati mister Esposito e Reginaldo, il tecnico dei granata Licursi si affida a Viola tra i pali, in attacco Pinna e Sarno. Partita ben controllata dai padroni di casa con tanto fraseggio a centrocampo con gli esterni pronti a scattare sulle fasce. Il gol del Real Casalnuovo arriva all’undicesimo con il primo gol in granata di Buchicchio che in scivolata raccoglie il traversone sulla sinistra battendo sul secondo palo Del Bello. Al 16′ però arriva il pari della Vibonese con Tandara che dalla destra si invola e batte Viola. Al 33′ bel suggerimento di Sarno per Carnevale che dalla distanza va al tiro che si spegne alla destra dell’estremo difensore calabrese. Al 39′ ancora un’occasione per il toro con la punizione dalla trequarti di Sarno che è alto sulla traversa. Nella ripresa parte subito forte il Real con il tiro insidioso dalla distanza di Piga che finisce alto sulla traversa. Al 12′ accelerazione sulla sinistra di Carnevale che va al tiro che viene respinto, sulla destra arriva in velocità Buchicchio che spedisce fuori. Real incontenibile con la Vibonese che non riesce a rendersi pericolosa in attacco. Al 18′ Viola si distende bene sul tiro dalla distanza di Casalongue. Girandola di sostituzioni, entra anche Vivacqua al posto di Bucolo. Al 27′ punizione di Bonavita, respinge con i pugni Del Bello. Al 35′ Viola è protagonista con un’ottima uscita ad anticipare Furina pronto al tiro in rete. Al 37′ arriva il meritatissimo vantaggio del Real Casalnuovo che porta la firma di Sarno. Bonavita scarica un gran tiro che si infrange sul palo, la palla arriva a Vivacqua e poi a Sarno che implacabile fa il 2-1. Dopo cinque minuti di recupero il Real può festeggiare la vittoria. 42 punti in classifica, obiettivo dei 40 superato e i granata ora sono lanciatissimi in zona playoff al quinto posto. Prossimo turno in casa dell’Akragas.