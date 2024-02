Mazzarri: “Dimissioni? No, conoscevo le difficoltà”

115 Visite

Walter Mazzarri, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Genoa allo stadio Maradona e sul suo futuro ha affermato, come evidenziato da “Napoli Magazine”: “Dimissioni? No, conoscevo le difficoltà. Anche Garcia non era l’ultimo arrivato. Ho trovato qualche difficoltà. Il 77% di possesso palla non serve per mettere la palla all’incrocio. Se i giocatori non mi seguono allora uno puo’ pensare a tutto, ho sentito le parole dei ragazzi, su 25 ci saranno 3 scontenti. Zerbin si era arrabbiato, poi l’ho fatto giocare e mi ha ringraziato dopo tempo”.













