Campania, Arma dei carabinieri: al vertice cambiamenti all’orizzonti. Ecco chi parte e chi arriva

114 Visite

Negli ultimi giorni, importanti avvicendamenti sono stati annunciati all’interno dell’Arma dei Carabinieri su tutto il territorio nazionale. In particolare, a Napoli, due ufficiali che si sono distinti per il loro impegno nel contrasto alla camorra torneranno a prestare servizio nella città partenopea. Si tratta del Generale di Corpo d’Armata Marco Minicucci e del Generale di Divisione Canio Giuseppe La Gala.



Il Generale Minicucci, noto anche come “il Comandante del Cappello” per un gesto di rispetto e cordoglio compiuto durante una manifestazione a Napoli, assumerà il Comando Interregionale Carabinieri “Ogaden”. Prenderà il posto del Generale di Corpo d’Armata Antonio de Vita. Nel frattempo, il Generale La Gala, originario di Corato, assumerà il Comando Legione Carabinieri “Campania”, subentrando al Generale di Divisione Antonio Jannece, ufficiale molto apprezzato, che sarà trasferito a Roma al Comando Generale come Sottocapo di Stato Maggiore dell’Arma dei Carabinieri.

Questi cambiamenti non riguardano solo i vertici del Comando Interregionale e di Legione, ma coinvolgono anche il Comando Provinciale di Napoli. Il Generale di Brigata Enrico Scandone, attuale Comandante Provinciale di Napoli, sarà destinato alla guida del Comando Legione Carabinieri “Emilia Romagna”.

Al suo posto arriverà il Generale di Brigata Biagio Storniolo, che assumerà la guida di uno dei più delicati Reparti che hanno la competenza su tutti i comuni della Provincia di Napoli, compreso Napoli con la responsabilità di garantire la sicurezza su tutto il territorio partenopeo.

Ma i cambiamenti non si fermano qui. Il Generale Gianluca Trombetti, che in passato ha guidato la Compagnia Carabinieri di Giugliano, è stato nominato Comandante Provinciale di Bari con il grado di Generale di Brigata. Questo dimostra l’impegno dell’Arma dei Carabinieri nel rafforzare la presenza e la sicurezza in diverse città italiane. Con questi nuovi incarichi, per ora solo sulla carta, visto che saranno attuati non prima dell’estate, l’Arma dei Carabinieri mira a una costante rimodulazione dei vertici locali per affrontare con nuova linfa le sfide del presente e a essere al passo con i tempi.

Tali avvicendamenti testimoniano l’importanza attribuita alla sicurezza e alla lotta contro la criminalità organizzata, in particolare la camorra, nella città di Napoli. Gli uomini e le donne in divisa che sono stati assegnati a Napoli, compresi quelli attualmente in servizio, sono considerati tra i migliori investigatori e sono pronti ad affrontare le sfide che questa città presenta.

Angelo Covino













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews