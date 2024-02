Stadio Collana, inaugurazione il 12 aprile

40 Visite

Una prima inaugurazione dello stadio Collana di Napoli è in programma il prossimo 12 aprile. L’annuncio è stato dato questo pomeriggio nel corso di un incontro, a Palazzo Santa Lucia, per sancire l’accordo tra Arus e Coni per l’organizzazione e la gestione delle attività sportive nell’impianto polifunzionale del Vomero. All’inaugurazione sarà presente anche il presidente nazionale del Coni Giovanni Malagò, che ha partecipato oggi alla conferenza nella sede della Regione Campania.

Per quella data sarà completata “una parte importante della ristrutturazione”, ha assicurato il governatore campano Vincenzo De Luca. “Stiamo completando il progetto esecutivo – ha sottolineato -, completeremo prima le palestre, le piscine, e poi partiremo con il lavoro per realizzare oltre 200 posti auto di parcheggio. A seguire completiamo l’impianto. È uno sforzo anche economico importante della Regione Campania, arriveremo a circa 70 milioni di euro, ma vale la pena ristrutturare un impianto che è uno dei simboli dello sport italiano, è uno dei simboli anche civili, democratici della città di Napoli. Siamo molto orgogliosi”.

“Conosciamo bene il valore dello stadio Collana per il Vomero e per tutta la città di Napoli. Io potrò esserci per una prima inaugurazione”, ha annunciato Malagò, spiegando: “pensiamo anche di portare al Collana qualche grande evento sportivo”. Parlando dell’accordo Arus-Coni, Malagò ha poi sottolineato: “Non è facile che una Regione abbia una struttura sportiva nel proprio patrimonio, e tante persone che fanno quello che fa De Luca sono tentate di tenersi e gestire un asset, facendo disastri a impianti che perdono prestigio e che, anche per mancata manutenzione, fanno una brutta fine. Questo atto di altruismo della Campania è un atto di fiducia reciproca, che per noi del Coni è motivo di grande orgoglio. Giornate come questa mi danno tanta benzina, danno benzina al Coni”.













