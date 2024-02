Napoli, Geolier celebrato oggi in Comune. La mamma di Giogiò polemizza

226 Visite

Oggi, nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, ha consegnato una targa personalizzata al cantante Geolier per celebrare il successo ottenuto al Festival di Sanremo 2024.

«”Bravissimo Geolier! Secondo al Festival di Sanremo 2024: un orgoglio per tutta Napoli ed un’ulteriore conferma che siamo tornati ad essere Città della Musica. Emanuele, ora ti aspetto al Comune per festeggiare questo grande risultato», aveva detto il primo cittadino subito dopo la fine del Festival.

Ieri il cantante è rientrato a Napoli ricevendo una grandissima accoglienza al suo ritorno a casa. Tantissima gente in piazza, fuochi d’artificio e una vera e propria accoglienza da star per Emanuele Palumbo nel suo Rione Gescal di Secondigliano. «Mi stanno aspettando, non posso fare tardi» aveva detto nel pomeriggio durante la sua partecipazione a “Domenica In” nel classico appuntamento domenicale post finale sanremese.













