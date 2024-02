Sanremo. Geolier: «Angelina ha emozionato tutti, anche mia mamma»

135 Visite

“I fischi sono un modo per esternare un parere, come l’applauso. Ieri io mi sono esibito davanti all’Ariston con le persone che fischiavano e se ne andavano. E’ stato difficile, veramente. Però alla fine è un parere, potevano applaudire come restare neutre”. Lo ha detto Geolier in conferenza stampa commentando i fischi dell’Ariston ieri dopo la sua vittoria della serata cover. “Ieri mi ha colpito molto l’esibizione di Angelina Mango e di Annalisa. Angelina ha emozionato tantissimo, anche mia mamma”, ha aggiunto il rapper napoletano.

“Chiunque vinca stasera, ritengo che avrà meritato di vincere il festival di Sanremo” ha detto Amadeus, commentando la reazione, alla vittoria nella serata cover di Geolier, che ha così ipotecato anche la vittoria di stasera. Sui social, anche quelli ufficiali Rai, si è scatenata la protesta contro il rapper e contro Napoli. “Vantaggi e svantaggi dei social. Io non ho mai letto un commento, quando posto una foto. So che ci sono i complimenti e mi fanno piacere, ma so che ci sono anche gli insulti e non li leggo. C’è qualcuno che insulta Michael Jackson e Frank Sinatra, perché non dovrebbero insultare me?”, conclude il direttore artistico.













