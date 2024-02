La Pizza di Vico a portata di “click”. Online su “Go Vico Equense” l’elenco delle pizzerie aderenti alla Denominazione Comunale De.Co.

78 Visite

La Pizza di Vico a portata di “click”. Sul portale “GoVicoEquense” è online la sezione della De.Co. Pizza di Vico, accessibile a questo link (https://www.vicotourism.it/pizzadivico-deco/), dove sarà possibile consultare l’elenco geolocalizzato (a breve disponibile anche in formato cartaceo) delle pizzerie che hanno aderito alla De.Co. e tutte le informazioni utili per aderire al marchio.

Per essere amico della “Pizza di Vico” De.Co. bisogna rispettare il disciplinare e i parametri emanati dalla Commissione che potrà poi rilasciare l’attestato di “amicizia” ai pizzaioli che a loro volta potranno far assaggiare la specialità agli avventori e partecipare a tutte le manifestazioni promozionali dedicati alla pizza vicana.

La Pizza di Vico è una celebrazione della tradizione locale, un viaggio attraverso la maestria artigianale e gli ingredienti autentici, portando direttamente sulla tavola il gusto autentico di Vico Equense. Tra i suoi segreti c’è anche quello della rigorosa cottura in forni a legna, realizzati a mano con mattoni refrattari di argilla sorrentina, caratterizzati da una cupola leggermente più alta dei forni tradizionali e in un tempo di cottura compreso in media tra i 2 e i 5 minuti ad una temperatura ottimale di 350 gradi.

“La nostra pizza – afferma il sindaco Giuseppe Aiello – è frutto del lavoro costante della commissione e dei nostri maestri pizzaioli, del loro impegno nel selezionare con cura materie prime di altissima qualità direttamente dal produttore, garantendo freschezza e autenticità. E le tecniche di lavorazione, tramandate di generazione in generazione, si riflettono nel risultato finale. Una pizza straordinaria che ci invidia tutto il mondo”.













