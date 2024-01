LA PISTA DI GHIACCIO RESTA A POZZUOLI ANCHE PER CARNEVALE E SAN VALENTINO

104 Visite

Pozzuoli. Formula vincente non si cambia. La pista di ghiaccio di “Piazza a mare”, vera attrazione delle festività natalizie a Pozzuoli, resterà in città anche per San Valentino e Carnevale. La proroga è stata concessa dall’amministrazione Manzoni all’ASD Progetto Ghiaccio, che gestisce la pista di 406 metri quadrati, dopo il boom di adesioni registrati a partire dal 26 dicembre scorso, data del “taglio del nastro” dell’installazione con vista sul golfo. In due settimane centinaia di bambini, giovani e meno giovani hanno affollato la pista a tutte le ore della giornata, facendo registrare il “tutto esaurito” anche all’alba del primo giorno dell’anno quando, dopo il concerto di Capodanno, in centinaia di sono riversati a Piazza a mare per attendere il sorgere del sole pattinando sul ghiaccio artificiale.

Dopo l’ok per l’occupazione del suolo pubblico da parte del Demanio Marittimo di Pozzuoli, la pista resterà per un altro mese sul porto, rientrando così nelle attrazioni previste per le festività del Carnevale (8-13 febbraio) e San Valentino (14 febbraio). «Con questa proroga mettiamo a disposizione della città un’ulteriore attrazione per gli eventi da organizzare a San Valentino e soprattutto a Carnevale quando migliaia di bambini scenderanno nelle piazze della città per divertirsi in maschera» fa sapere l’assessore al commercio e alle attività produttive Titti Zazzaro.













