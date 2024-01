Far west a Chiaiano, assalto al portavalori che trasportava i soldi per il pagamento delle pensioni

490 Visite

Rapina sul corso Chiaiano ad un portavalori Cosmopol che trasportava soldi per il pagamento delle pensioni. I quattro malviventi si erano appostati in attesa dell’arrivo del furgone con il denaro. In tre scesi dall’auto parcheggiata in una traversa limitrofa, si sono avvicinati, armati, al portavalori appena giunto all’altezza dell’ufficio postale del corso, bloccando il conducente (sotto shock per l’accaduto) e sottraendogli la pistola d’ordinanza. Sono poi fuggiti con il bottino facendo perdere le loro tracce.

Sul posto sono giunti i poliziotti di Chiaiano per ricostruire la dinamica. Le immagini di videosorveglianza della zona potrebbero fornire dettagli utili all’individuazione del commando.

Sgomento nel quartiere per l’assalto dei rapinatori. “Scene da film”, raccontano a NapoliToday i presenti. “Presto una manifestazione nazionale per chiedere maggiori tutele. Assistiamo in tutta Italia a vere e proprie scene da Far West con attacchi alle diligenze”, spiega Giuseppe Alviti.













