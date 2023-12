MARANO, LA REPUBBLICA DELLE BANANE E LA LEGGE SULLA PRIVACY PER I CONSIGLIERI CHE BENEFICIANO DEI SOLDI DEI CONTRIBUENTI. MA PER IL SINDACO E’ NORMALE?

174 Visite

E’ la Repubblica delle Banane o il Comune di Marano? Fino a che punto può coesistere il diritto di privacy con il diritto, altrettanto sacrosanto, da parte dei cittadini, di conoscere quanto un pubblico amministratore percepisca con soldi pubblici. E allora com’è possibile, o meglio in base a quale criterio, a Marano non è possibile più sapere (fino a due o tre anni fa non era così) quanto percepisce un consigliere con i gettoni di presenza? I gettoni sono legittimi, ma trattandosi di soldi pubblici sarebbe altrettanto giusto pubblicare i nominativi dei consiglieri e il relativo quantum. E invece a Marano, da ieri, è stata inaugurata la stagione dei numeri di matricola al posto dei nomi dei rappresentanti del popolo. Il diritto alla privacy può andare senz’altro bene per il privato cittadino, che magari è beneficiario di fondi pubblici, o che commette magari un abuso edilizio, ma non lo si può tollerare per chi, seppur legittimamente, intasca soldi pubblici, pagati dunque con le tasche dei contribuenti. Su quali basi normative, dunque, si basa la scelta adottata dall’ente comunale? Ci sono leggi, sentenze al riguardo o la legge sulla privacy viene adottata anche laddove si potrebbe sorvolare? Invitiamo i consiglieri di minoranza, in particolare i consiglieri Izzo e Fanelli e Savanelli, ad approfondire la tematica.













