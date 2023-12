Di Bari nuovo Prefetto di Napoli, Palomba al Viminale. Pirozzi: “Ringrazio Palomba per la forte collaborazione istituzionale, auguro buon lavoro al nuovo capo della prefettura di Napoli”.

102 Visite

“Desidero salutare affettuosamente e rivolgere il ringraziamento mio personale, dell’amministrazione comunale e dell’intero comune di Calvizzano al Prefetto uscente dell’area Metropolitana di Napoli S.E. Dott. Claudio Palomba. Nel corso di questi anni ho avuto modo di apprezzare le sue elevate doti nell’attività svolta sul territorio quale rappresentante del Governo, con particolare riguardo alle crisi aziendali e occupazionali che hanno caratterizzato il difficile quadro economico locale in questi anni, una tra tutte la soluzione della vertenza Whirlpool che ha garantito occupazione a tantissime famiglie. Preziosa è stata l’attività di supporto agli enti locali e il suo impegno volto a garantire ai nostri cittadini ogni forma di tutela e salvaguardia per un ordinato vivere civile. Non è mancata una bellissima forma di collaborazione istituzionale che ha caratterizzato il suo incarico da Prefetto dell’Area Metropolitana che ha contributo al raggiungimento di risultati importanti. Il suo impegno e quello del Ministero dell’Interno sono stati fondamentali sia per il mantenimento della stazione dei Carabinieri a Calvizzano nella sede di Via Aldo Moro e per il cambio di destinazione d’uso dell’edificio Ex Ipab a Caserma dei Carabinieri che ci consentirà di realizzare un presidio di legalità e sicurezza importantissimo per l’intera area nord. Del Prefetto Palomba ricordo la sua cordialità, il suo bon ton istituzionale e il garbo che l’ha sempre contraddistinto. Rivolgo a lui le mie più vive congratulazioni per il nuovo prestigioso incarico che andrà a ricoprire al Ministero dell’Interno, in qualità di capo Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, che saprà svolgere con la professionalità e la dedizione che hanno distinto il suo operato sul nostro territorio. Al contempo desidero augurare buon lavoro da parte mia, dell’Amministrazione e di tutto il paese al nuovo Prefetto di Napoli, Michele Di Bari. Con il Prefetto Di Bari il Comune di Calvizzano instaurerà sin da subito un rapporto di piena e forte collaborazione istituzionale in continuità con quanto già fatto insieme al Prefetto Palomba. Forte della sua lunga e qualificata esperienza, il S.E. il Prefetto Di Bari, sono certo saprà dare un importante contributo alle nostre comunità locali.” – così in una nota il Sindaco di Calvizzano, Giacomo Pirozzi.













