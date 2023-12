Casavatore: “Autonomia politica sbandierata, in contrasto con il gioco di squadra del Pd”. In campo il segretario dem Annunziata dopo le polemiche sollevate da Caturano

81 Visite

“Autonomia politica sbandierata, in contrasto con il gioco di squadra del Pd”. In campo il segretario dem Gianluca Annunziata dopo le polemiche sollevate dal Presidente del consiglio Claudio Caturano. “Non mi hanno sorpreso per nulla le dichiarazioni del Presidente Caturano, dal momento che una divergenza tra lui e il partito locale durava già da molto tempo. Eppure l’uscita del Presidente era l’ultima cosa che volevamo , dal momento che il primo obiettivo è sempre stato l’inclusione”. Tuttavia – precisa Annunziata- quando si sta in un partito o in generale in un gruppo politico , le scelte vanno fatte sempre tenendo conto delle sensibilità di tutti , nel rispetto della maggioranza , dei ruoli di partito e istituzionali . Caturano dice invece di volere un’“autonomia” individuale, che è appunto in contrasto con le dinamiche di un gruppo nel quale si decide in condivisione. Dinamiche a cui lui non è molto abituato a quanto pare e quindi ha preferito non rinnovare l’iscrizione. Per non parlare di alcune regole basilari di partito che non venivano da lui rispettate da mesi e nonostante ciò siamo rimasti in silenzio perché abbiamo sempre messo in primo piano la stabilità dell’amministrazione comunale che tanto sta facendo per Casavatore e per i cittadini del futuro. Ed è questa l’unica cosa su cui siamo stati , siamo e saremo sempre focalizzati”.

G.B.













