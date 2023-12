Quarto, danneggiata la targa di Casa Mehari. Il sindaco: “Andiamo avanti nel nostro impegno anticamorra”

90 Visite

Nuovo episodio inquietante nel comune di Quarto. Volontari delle associazioni che gestiscono il bene confiscato “Casa Mehari”, la struttura sottratta al clan Polverino e oggi punto di riferimento per le attività culturali del territorio, hanno denunciato la vandalizzazione della targa posta all’ingresso del sito. Il cartello è stato manomesso e danneggiato, come riferito ai carabinieri dal sindaco del comune flegreo Antonio Sabino. A Casa Mehari, nei prossimi giorni, è in programma un convegno sulla camorra con il magistrato Ardituro, tra i primi ad indagare sul clan Polverino e con ottimi risultati.

“Andiamo avanti – sottolinea il primo cittadino – nel nostro impegno anticamorra. A breve assegneremo un’altra struttura sottratta ai clan e poi avremo Ardituro al convegno già organizzato. Abbiamo denunciato il caso di Casa Mehari alle forze dell’ordine e siamo certi che presto sarà fatta luce su quanto accaduto”.













